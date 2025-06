ORGULHO

Xuxa celebra Mês do Orgulho com série especial e novo clipe de 'Arco-Íris'

Projeto resgata cartas de fãs e revisita clássico dos anos 1980 com referências à cultura queer e produções LGBTQIA+

Heider Sacramento

Publicado em 21 de junho de 2025 às 14:20

Xuxa em vídeo especial para a comunidade LGBT+ Crédito: Reprodução/YouTube

Xuxa Meneghel anunciou uma série de ações especiais para celebrar o Mês do Orgulho LGBTQIA+. A partir deste domingo (22), a apresentadora lança em suas redes sociais a série digital Cartas do Orgulho, produzida em parceria com o Globoplay. A proposta resgata o icônico quadro de leitura de cartas de seu programa infantil, Xou da Xuxa, agora com foco em histórias e relatos da comunidade LGBTQIA+. >

O projeto contará com participações de nomes como o carnavalesco Milton Cunha e os artistas Ana Hikari, Rodrigo Sant’Anna, Nany People e Silvero Pereira. A iniciativa busca reforçar mensagens de representatividade, afeto e visibilidade, com o tom acolhedor que sempre marcou a trajetória da apresentadora.>

Xuxa Crédito: Divulgação

Como complemento à série, no dia 28 de junho, será lançado um novo clipe da música Arco-Íris, sucesso de Xuxa lançado originalmente em 1987. A nova versão mistura imagens atuais da apresentadora com trechos de produções LGBTQIA+ disponíveis no catálogo do Globoplay.>

Segundo Xuxa, o impacto simbólico da canção ao longo dos anos é motivo de orgulho. “Fico muito feliz de saber que essa música significa muita coisa para a comunidade [LGBTQIA+]: significa força, sonhar, não desistir. Isso para mim é mais do que uma honra”, afirmou.>