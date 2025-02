NÃO É FRESCURA

Você odeia coentro? Alteração genética explica aversão à planta

Sabor de sabão sentido por algumas pessoas ao comer erva tem explicação científica

Na hora da comida, o mundo é dividido em dois tipos de pessoas: as que amam e as que odeiam coentro. Se você é do time que odeia o tempero verde mais famoso da culinária brasileira, saiba que a genética explica esse ranço e não é apenas frescura. Estudos apontam que a rejeição pela planta, apelidado de coentrofobia, está relacionada a uma predisposição genética. >

Uma pesquisa publicada na revista científica Flavour Journal e liderada por Nicholas Eriksson, professor de genética da Universidade de Chicago, mostra que a aversão ao alimento está explicada nos genes. O estudo reuniu dois grupos, um deles com pessoas que relataram sentir "sabor de sabão" quando entravam em contato com o alimento, enquanto o outro grupo declarou gostar de comê-lo nas refeições. >

A partir dessa separação, foram observadas duas variantes genéticas ligadas ao gostar do coentro. O grupo que afirmou odiar a erva aromática apresentou sensibilidade olfativa aos aldeídos químicos presentes no coentro. Eles possuem a variante mais forte do gene OR6A2, que codifica um receptor extremamente sensível aos aldeídos, que estão presentes no tempero, no sabão, loções e até insetos. >