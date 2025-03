JOGO DURO

Namorada de Benício Huck expõe detalhes íntimos do namoro: 'Eu falava: não, não quero'

A influenciadora, de 16 anos, e o filho dos globais, se conheceram em uma festa há cerca de três anos

Duda Guerra, namorada de Benício Huck, voltou a falar sobre a vida privada do casal. Em entrevista ao podcast ‘This is Uz’, ela expôs detalhes do início do namoro.>