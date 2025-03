CASOS DE FAMÍLIA

Proximidade de Sandy com sogra gera tensão com ex-sogra Lorena Lima

A boa relação tem gerado comparações com o tratamento dado à sua ex-sogra, Lorena Lima, mãe de Lucas Lima

A boa relação de Sandy com sua sogra, Maria Helena Carone Gomes, mãe do médico Pedro Andrade, tem causado desconforto em sua ex-sogra, Lorena Lima, mãe de Lucas Lima. Segundo informações do jornalista Arthur Pires, do portal LeoDias, amigos próximos à família da cantora comentaram sobre a tensão gerada pela discrepância no tratamento. >