Ex-BBB Gabi Martins abre o jogo sobre relação com Lucas Lima, ex de Sandy: 'A gente está curtindo'

ROMANCE NO AR?

Ex-BBB Gabi Martins abre o jogo sobre relação com Lucas Lima, ex de Sandy: 'A gente está curtindo'

Famosa comentou sobre affair em entrevista ao Leo Dias

O Baile da Vogue 2025 não foi marcado apenas por looks icônicos, famosos presentes e Copacabana repleta de fotógrafos. Nesta edição, que ocorreu no último sábado (22), a festa também contou com revelações, como foi o caso de Gabi Martins. A ex-BBB concedeu uma entrevista ao portal LeoDias e comentou sobre sua relação com Lucas Lima, ex-marido da cantora Sandy. O encontro dos dois no mesmo quarto de hotel no Grand Hyatt, na Barra da Tijuca, levantou especulações sobre um possível romance.>