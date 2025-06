FAMOSOS

Alice Wegmann fala de abuso, transtorno alimentar e bastidores de Vale Tudo: 'Tive que ser reanimada no set'

Atriz relembra burnout em gravação e revela como terapia e espiritualidade a ajudaram a enfrentar traumas

Fernanda Varela

Publicado em 19 de junho de 2025 às 13:45

Alice Wegmann Crédito: Reprodução

Protagonista no remake de Vale Tudo, a atriz Alice Wegmann, de 29 anos, abriu o jogo sobre momentos delicados que enfrentou na carreira e na vida pessoal. Em entrevista ao O Globo, ela revelou que já sofreu burnout e transtorno alimentares, que surgiram após um abuso sexual que enfrentou na adolescência.>

“Tive que ser reanimada no set. Meu coração chegou a 31 batimentos por minuto”, contou ela, em entrevista ao jornal O Globo. O episódio aconteceu durante uma cena de ação em 2018, na obra Onde Nascem os Fortes. “Tomei duas doses de atropina porque uma não adiantou. Tive reação alérgica, minha pupila dilatou e eu não conseguia respirar direito. O médico disse para minha mãe: ‘Tive muito medo de perder sua filha’”.>

Alice Wegmann em 'Onde Nascem Os Fortes' Crédito: Reprodução

Além do episódio, Alice revelou ter vivido um luto profundo ao encerrar a personagem. “Foi um vazio. Vivi uma depressão. Não tinha vontade de sair, de me ver, de que me vissem. Estava com um cabelo que não era o meu e nem da personagem. Pensava: ‘Quem sou eu?’”, desabafou.>

O processo de autoconhecimento começou com o início da terapia. “Minha analista salvou a minha vida. Saí de um buraco. Uma boa analista te dá potência de viver”, disse.>

Alice também abriu o coração sobre os traumas deixados por um abuso sexual que sofreu anos antes. Ela relatou que o episódio teve reflexo direto em sua saúde mental e física, incluindo um transtorno alimentar que enfrentou por mais de uma década. “Durante 10 anos, desenvolvi transtorno alimentar. Não dá para dizer que me livrei, é como alcoolismo. É uma dependência química que pode te acompanhar a vida inteira”, afirmou.>

A atriz contou que o abuso afetou inclusive sua vida sexual. “Fui redescobrir meus prazeres depois de longo tempo. Muitas vezes, você liga o sexo à culpa. Não se permite viver o prazer por conta disso. O que fazem é roubar o seu desejo, seu poder com o próprio corpo”, desabafou.>

A espiritualidade também foi uma ferramenta importante no processo de cura. Filha de Oxum, Oxóssi e Iemanjá, ela afirmou que a fé a ajudou a atravessar os momentos mais difíceis. “Rezo para Santa Teresinha, Deus, Maria, Jesus, Oxóssi, Oxum, Iemanjá. Tenho essa fé expansiva e zero preconceituosa”, disse.>

Atualmente, Alice celebra um momento mais leve na carreira, com personagens solares, como a Raíssa, de Rensga Hits!, e agora a Solange Duprat, de Vale Tudo. “Queria uma personagem que mostrasse mais a arcada dentária”, brincou.>

Sobre a repercussão de sua parceria com Humberto Carrão, com quem faz par romântico na novela, ela comentou: “Existe um encantamento. Que bom que encontrei um parceiro que está alinhado com meus valores. Mas a gente não está namorando”.>