LUTO

Cantora morre após fazer três cirurgias plásticas de vez por permuta; família se revolta com médico

Ana Bárbara Buhr Buldrini, de 31 anos, sofreu parada cardiorrespiratória após lipoaspiração, mamoplastia e rinoplastia

A cantora mineira Ana Bárbara Buhr Buldrini, de 31 anos, morreu na última segunda-feira (16) após realizar cirurgias plásticas em uma clínica na Turquia. Natural de Belo Horizonte e residente em Maputo, Moçambique, Ana viajou ao país acompanhada do marido, o também cantor Elgar Miles, para realizar uma lipoaspiração, mamoplastia e rinoplastia.>

Segundo relato de Elgar ao g1, o procedimento havia sido agendado inicialmente para quarta-feira (18), mas foi antecipado para domingo (15) a pedido do próprio cirurgião. Na noite anterior à operação, o casal chegou a sair com o médico e questionou se o adiantamento da cirurgia seria seguro, considerando que todos tinham passado a noite fora. O profissional, no entanto, garantiu que não haveria risco.>