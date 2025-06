VOZ EMBARGADA

Bela Gil se emociona ao falar de sofrimento de Preta Gil por causa do câncer: 'É muito cruel'

Chef relembrou infância ao lado da irmã e falou sobre luta da cantora

Fernanda Varela

Publicado em 19 de junho de 2025 às 11:08

Bela Gil e Preta Gil Crédito: Reprodução

Bela Gil se emocionou ao falar da irmã, Preta Gil, durante o programa Saia Justa, exibido nesta quarta-feira (18) no GNT. No momento em que o tema “relações entre irmãos” foi abordado, a chef de cozinha fez um desabafo sobre o amor que sente por Preta e sobre a dor de vê-la enfrentar o tratamento contra um câncer no intestino, diagnosticado em 2023.>

“Ela é uma mulher muito forte que sempre me inspirou. Eu era a bonequinha dela quando criança, temos mais de dez anos de diferença”, contou Bela. Com a voz embargada, ela destacou como tem sido difícil acompanhar o sofrimento da irmã de longe. “Acho que uma das piores coisas que tem na vida é ver quem você ama sofrer de algum jeito. E essa doença é muito cruel, traz muito sofrimento para a vida dela, muito enjoo, mal-estar.”>

Bela encerrou o recado com uma declaração de carinho. “Irmã, eu te amo muito. Estou longe, mas daqui a pouco estaremos pertinho de novo. Só queria te mandar mais uma vez o meu amor e dizer que você é das mulheres mais maravilhosas e das minhas maiores inspirações.”>

O programa também teve momentos de emoção com outras participantes. Juliette Freire relembrou a morte da irmã Juliene, que faleceu aos 17 anos, vítima de um AVC em 2009. “Acho que nasci para ser irmã e cuido dos meus com o maior amor do mundo. Vivo por eles e para eles”, disse a ex-BBB.>