NAMORO?

Lucas Lima e Gabi Martins são flagrados juntos em mesmo quarto de hotel

Os dois se manifestaram após serem vistos saindo do mesmo quarto

Solteiro desde que terminou seu casamento com Sandy, Lucas Lima foi flagrado dividindo o mesmo quarto de hotel com a cantora e ex-BBB Gabi Martins.>

Segundo o portal LeoDias, os dois estavam hospedados na mesma suíte do hotel Grand Hyatt, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (28). Procurada, Gabi Martins desconversou e pediu para não falar sobre o assunto. Já o ex-marido de Sandy, ficou desconsertado. “Se eu nego uma vez, tenho que negar todas, e isso me machuca de verdade. Se um dia eu namorar, vou super falar sobre, mas, por enquanto, fico no meu cantinho.”>