RECLAMAÇÕES

Marca de Virginia acumula mais reclamações que bancos e empresas de telefonia

Com mais de 70 mil queixas nos últimos seis meses, a marca superou grandes empresas no Reclame Aqui

Heider Sacramento

Publicado em 21 de março de 2025 às 20:42

Virginia Fonseca Crédito: SBT

A Wepink, marca fundada pela influenciadora Virginia Fonseca, tem acumulado uma quantidade significativa de reclamações nos últimos meses, superando até grandes empresas como bancos e operadoras de telefonia. Segundo levantamento do Splash UOL, a empresa está em sexto lugar no ranking de reclamações no Reclame Aqui, com mais de 70 mil queixas registradas nos últimos seis meses. Esse número coloca a marca à frente de gigantes como a Claro, Vivo, Santander, C6, Inter e até os aplicativos de transporte Uber e 99. >

Os clientes da Wepink relatam, principalmente, problemas com atrasos nas entregas e pedidos que não são recebidos, sendo esse um dos principais motivos das queixas. Nos últimos 12 meses, o site Reclame Aqui registrou 90.856 reclamações, o que significa uma média de cerca de 250 queixas por dia. A empresa tem uma reputação considerada "regular", com um índice de solução de aproximadamente 70%, mas com uma taxa de satisfação de 55,6%, ou seja, pouco mais da metade dos clientes afirmam que voltariam a fazer negócios com a marca.>

Em relação ao Procon-SP, a Wepink também é alvo de um número expressivo de reclamações. Em 2023, já foram 663 queixas, após um total de 2.803 registros em 2022. O índice de solução, no entanto, ficou em 62,2% nas primeiras fases de resolução das reclamações, conforme informado pela instituição. Algumas queixas também estão presentes na plataforma Consumidor.gov.>

Nas redes sociais de Virginia e da Wepink, a insatisfação dos consumidores é visível, com muitos reclamando da falta de atendimento ao cliente e da não resolução de problemas. Uma seguidora escreveu: "Total descaso, ainda apagaram os comentários. Sem SAC, sem resolução! E se pedimos o reembolso, não recebemos também". Outra crítica foi: "Muito fácil construir um império com o dinheiro alheio".>

Apesar das críticas, Virginia e a marca continuam promovendo grandes transmissões ao vivo com ofertas e promoções. Em uma live realizada recentemente, um body splash de R$ 111 foi vendido por apenas R$ 31, e um kit com creme, esfoliante e desodorante, originalmente no valor de R$ 690, foi oferecido por R$ 109. >