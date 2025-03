ENFERMEIRO DE UTI

Cezar Black revela que vai voltar a trabalhar como CLT: 'Sempre foi meu objetivo'

Ex-BBB retornará a sua função de enfermeiro em hospital na próxima terça (25)

Cézar explicou que não fecha mais “publis” como antes, mas garantiu que se exonerar da função como funcionário público nunca foi uma opção. “Hoje eu consigo me manter da internet, porém não é mais igual como era antes que eu consiga juntar muito dinheiro. Vou voltar pro trabalho na terça, voltar a ser CLT. Sempre foi um objetivo meu voltar para o emprego, disse o ex-BBB, em entrevista ao programa Sala de Tv, do Terra.>

O baiano ressaltou que ao entrar no BBB em 2023 não tinha noção de toda a fama envolvida. “Eu quando entrei no BBB não assistia reality trabalha muito, então não entendia o que era fama. Até quando passei nas entrevistas e falei com a psicóloga ela perguntou o que eu queria depois do programa e disse que queria voltar pro trabalho”, contou ao programa.>