Claudia Leitte comemora título do Bahia e curte 'alfinetada' em Ivete Sangalo

Cantora comemorou a conquista do Tricolor e chamou atenção ao interagir com publicação comparando-a a Ivete

Torcedora declarada do Esporte Clube Bahia, Claudia Leitte comemorou o triunfo do Tricolor no Campeonato Baiano neste domingo (23). Além da conquista do título, um detalhe chamou a atenção dos fãs: a cantora curtiu um comentário que comparava seu nome ao de Ivete Sangalo. >

Em seu perfil no Instagram, Claudia publicou um vídeo exibindo o escudo do Bahia e celebrando o triunfo ao som do hino do clube. Na legenda, incentivou a torcida: “Comente aqui com corações tricolores se você ainda quer mais títulos esse ano.” A postagem recebeu diversas mensagens dos seguidores, mas um comentário específico se destacou: “Bahia maior que Vitória e Claudinha maior que Ivete.” O gesto da artista ao curtir a publicação gerou repercussão e foi registrado pela página Tricotei, que compartilhou um print da interação.>