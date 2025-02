JUSTIÇA

MPT defende manter condenação de Claudia Leitte em processo trabalhista de ex-backing vocal

Cantora foi condenada em primeira instância, mas caso segue tramitando; entenda o processo

Um novo parecer do Ministério Püblico do Trabalho (MPT) pode complicar ainda mais a situação da cantora Claudia Leitte em um processo trabalhista movido por ex-backing vocal da banda da artista. No texto, o MPT se manifesta favorável a manter a condenação. Em primeira instância, a Justiça já entendeu que a cantora e suas empresas falharam em garantir um ambiente seguro para os funcionários durante a pandemia de covid-19 e também reconheceu vínculo empregatício do backing vocal Danilo Souza. A artista foi condenada a pagar as verbas rescisórias e uma indenização por danos morais de R$ 5 mil. Ainda cabe recurso. >

No seu parecer, o MPT destacou falhas graves por parte das empresas da cantora em fiscalizar e garantir o cumprimento das normas de prevenção ao coronavírus. A procuradora regional do Trabalho, Carla Geovanna Cunha Rossi Mota, pontuou que existiam provas suficientes nos autos que apontam falhas na fiscalização e no cumprimento das medidas de segurança.>

A decisão foi datada de 12 de dezembro de 2024, mas sua publicação só ocorreu este mês. A defesa de Danilo comemorou o resultado. "O parecer do Ministério Público vem no sentido de manter a decisão do juiz de primeira instância, reconhecendo que houve realmente uma agressão à legislação trabalhista, no que tange à contratação de forma irregular, PJotizando, mas com todas as características da relação de emprego. No tocante ao acidente de trabalho, também entende-se que a reclamada, a artista Claudia Leitte, favoreceu para a contaminação do trabalhador. Não promoveu a segurança à sua saúde no momento em que deixou expostos a pessoa contaminadas. É para gente de grande significância porque acreditamos que essa decisão será mantida", diz o advogado Emílio Fraga. >