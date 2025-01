INTOLERÂNCIA RELIGIOSA

Claudia Leitte pode ser impedida de se apresentar no carnaval de Salvador; entenda

Idafro entrou com ação no Ministério Público para proibir a prefeitura de Salvador e o Governo do Estado da Bahia de contratar shows da artista

Elis Freire

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 18:50

Claudia Leitte Crédito: Reprodução

O Instituto De Defesa Dos Direitos Das Religiões Afrobrasileiras (Idafro) entrou com uma ação no Ministério Público da Bahia nesta quinta (30) para que a prefeitura de Salvador e o Governo do Estado da Bahia proíbam a contratação de shows da cantora Claudia Leitte no carnaval de Salvador.>

Por conta da polêmica troca de “Yemanjá”, entidade de matriz africana, por “Yeshuá”, referência a Jesus em hebraico, ao cantar a música “Carangueijo”, a cantora do axé music responde a dois processos. Movido no MP, o primeiro é criminal de racismo e intolerância religiosa e outro é de danos aos direitos autorais, movido pelos compositores da música. >

O documento, endereçado à promotora Livia Santana e Sant'Anna Vaz, da Promotoria de Justiça Especializada no Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa, alega que o show de Claudia Leitte “promove a intolerância religiosa”. No documento, o Idafro também citou o Decreto nº 10.932, realizado no dia 10 de janeiro de 2022, que promulgou a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância.>

“Os Estados comprometem-se a prevenir, eliminar, proibir e punir, de acordo com suas normas constitucionais e com as disposições desta Convenção, todos os atos e manifestações de racismo, discriminação racial e formas correlatas de intolerância, inclusive: i. apoio público ou privado a atividades racialmente discriminatórias e racistas ou que promovam a intolerância, incluindo seu financiamento; (art. 4º, alínea “i”)”, diz o documento, obtido com exclusividade pelo portal LeoDias.>

“Por força de disposição expressa da Convenção Interamericana Contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância recepcionada com força normativa de emenda constitucional, a Constituição da República proíbe a contratação de shows musicais que promovam a intolerância religiosa”, completa o documento.>

Acusação polêmica

Em dezembro do ano passado, a cantora Claudia Leitte foi acusada de intolerância religiosa após alterar a letra da canção durante um show em Salvador. Originalmente, a canção de Axé tem “Yemanjá” na letra, mas a artista evangélica se recusa a cantar o nome da entidade em seus shows.>