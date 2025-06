BELEZA NATURAL

Além da luz: cientistas descobrem que Aurora Boreal também tem sons

Os sons são reais

Unto Laine, engenheiro acústico, validou a existência dos sons ao gravá-los em 2012. Em 2016, sua equipe propôs que os ruídos são resultado de descargas elétricas, ocorrendo em baixas altitudes, aproximadamente entre 70 e 90 metros acima do solo.>

Processos independentes

Laine revelou que os sons são muito mais comuns do que qualquer um imaginava. Contudo, sem a aurora visível, as pessoas geralmente atribuem esses ruídos a outros fenômenos, como o estalo do gelo ou a presença de animais, sem associá-los corretamente.>

As comunidades indígenas mantêm uma rica história de ouvir os sons da Aurora Boreal. Mamie Williams, do povo Tlingit no Alasca, compartilhou uma poderosa interpretação: “São nossos ancestrais nos dizendo: ‘Nós cruzamos, mas ainda estamos aqui com vocês’”.>