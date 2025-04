SUSTO EM CASA

Giovanna Ewbank relata invasão em sua casa e momento de tensão com desconhecida: 'Fiquei com medo'

Atriz contou nas redes sociais que uma mulher invadiu sua residência e afirmou estar ali para “resolver tudo”

A atriz e influenciadora Giovanna Ewbank, de 38 anos, usou suas redes sociais na última segunda-feira (7) para relatar um episódio assustador ocorrido em sua casa. Segundo a artista, uma mulher desconhecida invadiu sua residência e foi encontrada sentada na sala, falando frases desconexas. O caso gerou grande repercussão entre fãs e seguidores. >

“Vem ouvir essa história: essa semana uma pessoa que eu não conheço invadiu a minha casa”, escreveu Giovanna na legenda de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram. No relato, ela contou que o episódio aconteceu pela manhã, enquanto estava com os filhos Zyan, Bless e Titi.>

Ao descer para o térreo da casa com o caçula, ela se deparou com a mulher. “Quando olhei lá para baixo, tinha uma mulher sentada. Eu olhei e ela falou: ‘Oi, cheguei!’”, descreveu. Surpresa e ainda sonolenta, Giovanna disse que tentou entender se conhecia a visitante, mas não a reconheceu.>

A mulher se apresentou como Aline e declarou: “Vim para resolver tudo. Todo esse problema. E para ficar tudo em ordem.” Em seguida, acrescentou: “Vim resolver uma questão judicial. Estou precisando me curar.” Sem compreender o que estava acontecendo, Giovanna manteve a calma e pediu que ela se retirasse da casa.>

Antes de sair, a invasora pediu para falar com o apresentador Luciano Huck e também solicitou um abraço da atriz, com os olhos marejados. A resposta de Giovanna foi firme: “Não, desculpa, não pode [me dar um abraço]. Não sei quem é você, estou desconfortável, com medo, não pode me dar um abraço, eu quero que você saia, por favor.”>