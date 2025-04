REVELAÇÃO POLÊMICA

Humorista diz que MC Cabelinho e Lucas Guedez se beijaram em festa de Anitta

Declaração aconteceu durante o programa Sabadou com Virgínia, no SBT

O humorista Victor Sarro causou alvoroço ao revelar, durante o programa Sabadou com Virgínia, exibido no último fim de semana no SBT, que o funkeiro MC Cabelinho e o influenciador Lucas Guedez teriam se beijado durante uma das festas promovidas pela cantora Anitta. A declaração provocou um verdadeiro climão no palco e repercutiu nas redes sociais. >

De acordo com Sarro, as festas da artista são conhecidas por serem ambientes livres e descontraídos, com muita “pegação” e até um suposto “quarto do sexo”. Ao listar o que teria presenciado em uma das celebrações, ele soltou: “Lucas Guedez e MC Cabelinho”. A fala foi recebida com negação imediata por parte de Lucas, que participa do elenco fixo do programa.>