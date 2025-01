CRIME ORGANIZADO

Apoiador de Oruam, MC Poze já teve show cancelado em Salvador por ameaça de facção

Em outubro de 2021, Poze veio à capital baiana para o que seria sua primeira apresentação na cidade

MC Poze do Rodo, que saiu em defesa do rapper Oruam na quarta-feira (22), já teve um show cancelado em Salvador devido a ameaças de facção criminosa em 2021. O funkeiro defendeu o filho de Marcinho VP, um dos principais líderes do Comando Vermelho (CV), após Oruam ter uma apresentação cancelada no Carnaval de Salvador deste ano, que estava prevista para ocorrer no “Bloco do Bruxo”. O artista criticou a associação do rapper ao crime organizado nas matérias divulgadas pela imprensa.>