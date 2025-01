CARNAVAL 2025

Filho de líder do Comando Vermelho não vai mais se apresentar em bloco no Carnaval

A organização declarou que o cancelamento foi por conta de uma incompatibilidade de agendas

Vitor Rocha

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 18:44

Oruam e Marcinho VP Crédito: Redes sociais / Record

O Bloco Broder Loopi, apelidado como 'Bloco do Bruxo', anunciou nesta quarta-feira (22) o cancelamento da apresentação do rapper Oruam no Carnaval 2025, em Salvador. Filho de um dos líderes da facção Comando Vermelho (CV), Marcinho VP, o músico tinha sido confirmado como uma das atrações do cortejo. Em anúncio nas redes sociais, a organização declarou que o cancelamento foi por conta de uma incompatibilidade de agendas.

“O cantor Oruam não vai mais desfilar com o Bloco Broder do Bruxo. Ele pediu desculpas aos fãs em comunicado e, por conta da agenda lotada, a programação ficou incompatível”, escreveu a organização do bloco nas redes sociais.

Oruam costuma demonstrar apoio ao pai, Marcinho VP. No Festival Lollapalooza, em São Paulo, no ano passado, o rapper subiu ao palco com uma camiseta pedindo por liberdade, com uma foto do pai estampada. No Instagram, ele explicou que sua manifestação no evento foi "só um desabafo de um menor que cresceu sem ter o seu pai perto". "Meu pai errou, mas está pagando pelos seus erros e com sobra. Não tentem tirar de uma pessoa o direito de reivindicar condições melhores para o seu pai, e nem de querer vê-lo em liberdade", ressaltou Oruam à época.

Nos comentários da postagem sobre o cancelamento da vinda do cantor à capital baiana, internautas celebraram. Para muitos, a atração deve ser o cantor Rubynho. “Não me deixem sonhar que Rubynho vem aí”, disse um usuário. “Se tiver Rubynho, eu estou colada”, afirmou outra usuária. “Esse bloco só existe por causa de Pagodart e Rubynho, nada mais justo que colocar os dois juntos”, opinou outro.