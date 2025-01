ITAMARAJU

Gerente da Embasa é preso em flagrante por crime ambiental

Fiscalização flagrou o lançamento de resíduos sólidos e líquidos em buracos cavados inadequadamente pela empresa

Um gerente regional da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) foi preso em flagrante, na terça-feira (21), no município de Itamaraju, em uma ação de fiscalização do Ministério Público da Bahia (MP-BA), juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente e da Polícia Militar.

De acordo com informações do MP-BA, o funcionário da Embasa foi preso no momento em que chegou para acompanhar a fiscalização que flagrou o lançamento de resíduos sólidos e líquidos, detritos e substâncias oleosas em desacordo com a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98, art. 54, §2º, inciso V) em buracos cavados inadequadamente pela empresa em área próxima a algumas residências, o que estava resultando em poluição capaz de causar danos à saúde humana e degradação do solo.