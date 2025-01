ENTENDA O CASO

Embasa é condenada a pagar R$ 200 mil por danos morais e irregularidades trabalhistas

Ação foi movida após um trabalhador terceirizado sofrer queimaduras graves enquanto realizava manutenção em um poço

O acidente expôs problemas recorrentes, como a má conservação dos equipamentos, falta de iluminação adequada, insuficiência de equipamentos de proteção individual (EPIs) e pressão excessiva por produtividade no loca, segundo o Ministério Público do Trabalho (MPT).

O acidente que feriu Rildo dos Santos Lima foi causado por uma forte descarga elétrica quando ele trabalhava na manutenção de poço. A investigação foi conduzida pelo MPT, em inquérito aberto para apurar as responsabilidades trabalhistas, e mostrou que as condições de trabalho no momento do acidente eram precárias.