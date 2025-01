POLÊMICA

'Não escolho o pai que eu tenho', diz filho de líder do Comando Vermelho após ter show cancelado no Carnaval

O rapper Oruam, filho de Marcinho VP, se revoltou após repercussão do caso

Wendel de Novais

Publicado em 23 de janeiro de 2025 às 07:51

Oruam e Marcinho VP Crédito: Redes sociais / Record

Após ter apresentação cancelada no Carnaval de Salvador, no Bloco Broder Loopi, apelidado como 'Bloco do Bruxo', o rapper Oruam, que é filho de Marcinho VP, um dos maiores líderes da facção Comando Vermelho (CV), se revoltou com a repercussão da sua ausência na maior festa de rua do mundo. Nas redes sociais, Oruam publicou vídeo em que reclama da forma como é associado ao tráfico e disse não ter culpa de ser filho de uma liderança do CV.>

“Já vi uns comentários mandando me prender porque sou filho de traficante. Eu não escolho o pai que eu tenho, não. Mesmo se eu fosse escolher, ia escolher o Marcinho porque é um exemplo de pai para mim. Independente dos erros dele, ele é meu pai. A bíblia fala para honrar seu pai para que os dias se prolonguem na terra. Vou honrar meu pai para sempre”, afirmou ele em vídeo. >

O artista fez críticas para a mídia, afirmando que não publicam matérias positivas sobre ele e a sua carreira. “Eu tenho nojo da mídia. Sabe por que? Eles poderiam falar coisa boa da gente, tipo assim, Oruam, top1 no Spotify, no Youtube e em todas as plataformas digitais, vai se apresentar no Carnaval da Bahia. Eles querem falar do meu pai, dizer que é filho de traficante. Falar do meu pai e da minha história vende”, disse. >