BASTIDORES

Virginia e Zé Felipe deixam hotel em carros separados após término, diz coluna

Ex-casal está em Portugal à trabalho

Elis Freire

Publicado em 28 de maio de 2025 às 21:17

Virgínia e Zé Felipe Crédito: Reprodução

A separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe tem gerado inúmeras especulações nas redes sociais, inclusive de uma possível traição do cantor com uma bailarina. O anúncio aconteceu enquanto o agora ex casal está em Portugal à trabalho, onde Zé Felipe tem agenda de shows. O término do casamento de 5 anos foi comunicado através de post conjunto na noite desta terça-feira (7) >

Os bastidores têm dado o que falar. De acordo com a coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, apesar de não estarem mais juntos publicamente, o casal dividiu a suíte e passou a noite depois do comunicado no mesmo quarto de hotel.>

Porém, segundo fontes da coluna, eles teriam ido a recepção fazer check-out separadamente e, em seguida, cada um teria seguido em seu próprio carro.>

O anúncio do fim do casamento

O anúncio do término foi publicado na conta de ambos, que somam quase 80 milhões de seguidores. Eles explicaram que escolheram seguir com amigos e que não são mais um casal. Horas antes, a loira - investigada na CPI das Bets, havia postado uma foto com o filho de Leonardo em um jantar romântico no quarto de hotel. >

"Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda”, explicaram.>

A influenciadora e o cantor estavam juntos há 5 anos e são pais de Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e de José Leonardo, de seis meses.>