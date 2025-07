'MUITO NERVOSA'

Marisa Orth revela detalhes de Playboy histórica: 'Me tirou o sono'

Edição que teve a atriz na capa é uma das mais vendidas até hoje

"O que eu tenho de mais notável é a minha capacidade de explicitar as coisas. Todo mundo manda nudes hoje. Todo mundo tem essa vontade desde que nasceu. É natural que um exibicionismo, um voyeurismo dê tesão. A gente quer se ver bonita e saber que está sendo admirada", iniciou.>

"Eu achava a Playboy a coisa mais linda. Queria fazer propagandas, as poses... Mesmo assim, foi um ano para decidir! Nossa, essa me tirou o sono! Fiquei muito nervosa. Eu tonteava de vergonha no meio da rua... Mas foi uma experiência muito bacana", garantiu.>