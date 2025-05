'SÓ TEM EU'

Se arrependeu? Virginia apaga vídeo gravado em show de Zé Felipe

Influenciadora e cantor anunciaram a separação após quase cinco anos de relacionamento

Mesmo após anunciarem a separação, Virginia Fonseca e Zé Felipe continuaram circulando juntos por Portugal. A influenciadora assistiu ao show do ex-marido na última quarta-feira (28), em Coimbra, inclusive postando uma série de Stories no Instagram. Mas um deles acabou sendo apagado por ela logo depois.>

No conteúdo em questão, a loira cantava a canção "Só Tem Eu". Na legenda, ela escreveu "hoje cantando e sofrendo com motivo", uma referência clara ao término do relacionamento. Mas, ao que tudo indica, ela se arrependeu da publicação, já que apagou pouco tempo depois, sem dar explicações.>