SE ASSUSTOU

Virgínia Fonseca procura cobertura de cinco quartos em São Paulo, mas acha 'cara demais'

Separada de Zé Felipe, influenciadora não irá mais se hospedar na casa do ex-sogro

As informações são do jornal Extra. De acordo com a publicação, uma pessoa da equipe de Virgínia procurou mansões em Alphaville, mas a mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo teria desistido de investir em uma casa lá por achar o preço alto demais. Ainda segundo o jornal, ela não estaria disposta a adquirir bens tão valiosos em um momento em que está na mira da CPI das Bets .>

Enquanto cumpre uma agenda de gravações e compromissos com o SBT e sua própria empresa de perfumes, cosméticos e produtos de beleza, a WePink, Virgínia e sua equipe - que não seria pequena - estão se hospedando no apartamento da sócia, Samara Pink, em São Paulo. >

O empréstimo do imóvel acontece há quatro meses. Antes, a influenciadora costumava ficar no apartamento que o ex-sogro, o cantor Leonardo, tem em São Paulo. Mas, de acordo com o Extra, ele teria se incomodado com o fato da então nora estar sempre acompanhada de muita gente. >