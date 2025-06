Blogueirinha se emociona ao falar sobre separação e cita arrependimento: 'Me afetou'

DESABAFO

26 de junho de 2025

Bruno Matos, criador da personagem Blogueirinha, que comanda o programa De Frente com Blogueirinha, usou seu canal no YouTube para falar pela primeira vez sobre o fim do casamento com o produtor Edson Formaggio, com quem foi casado por oito anos. O casal anunciou a separação no início de junho, mas só agora o influenciador se sentiu pronto para comentar publicamente.>

“Continuo amando ele. Ele sabe disso. Já fazia um tempo que a gente não tava junto. Mas a gente morava ainda aqui. Ainda mantinha o respeito um com o outro”, disse Bruno, visivelmente emocionado.>

Segundo ele, a separação começou como uma pausa no relacionamento, mas acabou se tornando definitiva. “Começou com um tempo, mas a gente foi vendo que não foi um tempo. Nesse tempo eu falei: ‘Olha só, eu sei como é gay. Você fica com quem quiser, eu fico com quem eu quero. Amor livre’”, contou.>

A decisão de não expor o relacionamento nas redes, segundo Blogueirinha, foi para preservar sua saúde emocional. Mas isso também teve consequências. “Esse relacionamento, eu preferi não deixar midiático porque eu sabia que isso poderia me afetar de alguma forma. E não deixando midiático, me afetou.”>

Ela explicou ainda que o término foi decidido por ambos: “Eu comecei a conversa. E tinham algumas coisas que estavam me incomodando e tinha coisas também que estavam incomodando ele. A gente estava vivendo em frequência e em momentos diferentes.”>

Mesmo separados, Bruno e Edson continuam próximos. “Hoje, o tipo de relação que a gente está tendo está muito bom. Porque a gente manteve o nosso vínculo. A gente se fala todos os dias. A gente tem os nossos filhinhos (cães).”>

Quem é Edson Formaggio>

Natural de São Paulo, Edson é produtor executivo da “Blogueirinha Produções” e coordenador de relações artísticas do programa De Frente com Blogueirinha. Foi ele quem anunciou a separação no dia 1º de junho, com uma mensagem publicada nas redes sociais.>

"Depois de muito diálogo, carinho e respeito, eu e o Bruno decidimos encerrar o nosso casamento, foram 8 anos de história, e uma história linda, que deu super certo. Essa escolha não vem de um único momento, mas de um processo de reflexão sobre o que faz sentido para nós dois neste momento da vida. A decisão foi tomada com muita maturidade e respeito", escreveu.>

"Seguimos com muito carinho e admiração um pelo outro, lembranças maravilhosas e a certeza de que construímos uma história linda e importante um na vida do outro. Não existe ressentimento, traumas ou qualquer desavença, apenas a compreensão de que nossos caminhos agora precisam seguir de formas diferentes", completou.>

