Leonardo tem crise de riso ao ver boca de repórter e reação viraliza: 'É batom, moço?'

Cantor não conseguiu se conter durante entrevista com Erick Ricarte nos bastidores de show em Sergipe

Fernanda Varela

Publicado em 26 de junho de 2025 às 16:49

Boca de Erick Ricarte fez cantor Leonardo gargalhar Crédito: Reprodução

O cantor Leonardo, de 61 anos, caiu na gargalhada durante uma entrevista com o influenciador Erick Ricarte, nos bastidores do Arraía do Povo, em Sergipe. O momento, registrado em vídeo, viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (26).>

Logo no início da conversa, o sertanejo se distraiu ao olhar para a boca do repórter e soltou, rindo: "É batom, moço?". Erick respondeu com bom humor: "É batom, não. Minha boca é assim". Leonardo continuou rindo sem parar e tentou mudar o foco. "Estou rindo porque no meio da entrevista, apagaram a luz e saíram, nos largaram no escuro", disse, ainda tentando conter as risadas.>

Em entrevista ao jornal Extra, Erick garantiu que não se incomodou com a situação. "Temos uma relação de amizade mesmo. Então, ali foi apenas uma entrevista. O Leo me conhece há muito tempo e estava se divertindo, não foi por causa da minha boca. Ele achou engraçado o meu batom vermelho. Quando me viu, não conseguiu se concentrar, porque me acha muito engraçado, gosta muito de mim e ria sem parar", explicou.>

O influenciador reforçou que Leonardo costuma brincar com todos e é sempre bem-humorado. “Ele é um querido, muito espirituoso, e brinca assim com todo mundo. O Leo é pura zoeira, quem conhece sabe”, completou.>