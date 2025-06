VOCÊ SABIA?

Hétero, irmão de Ney Matogrosso foi batizado de 'Gay' em homenagem a coronel do Exército

Nome foi escolhido antes do termo se popularizar

Fernanda Varela

Publicado em 26 de junho de 2025 às 16:18

Ney Matogrosso Crédito: Divulgação

Gay. Esse é o nome do irmão mais velho (e heterossexual) de Ney Matogrosso. Gay de Souza Pereira nasceu em 1938 e teve seu nome escolhido pelo pai, como forma de homenagem ao coronel João Pedro Gay, militar que o ajudou a burlar as regras do Exército para se casar no Paraguai. A história foi contada no livro Ney Matogrosso – A Biografia, escrito pelo jornalista Julio Maria.>

O pai do artista, conhecido como Matto Grosso, era militar e enfrentava uma regra comum da época: não podia se casar antes de completar cinco anos de serviço. Mesmo assim, decidiu atravessar a fronteira até a cidade paraguaia de Bella Vista, às margens do Rio Apa, para casar com Beíta de Souza Pereira. Ele só conseguiu realizar seu desejo graças à ajuda de dois colegas de farda: o tenente Gray e o coronel João Pedro Gay.>

Três anos antes do nascimento de Ney, Matto Grosso e Beíta tiveram o primeiro filho. Como forma de gratidão ao coronel, deram a ele o nome de Gay. Segundo o livro, na época o termo não era associado à homossexualidade na região onde viviam. “O termo passou a ser utilizado para se referir a homossexuais em 1920, mas ainda não havia chegado em Bela Vista, algo que só aconteceu em 1940”, explica o autor. No século XVII, “gay” era uma palavra usada para se referir a comportamentos imorais e, no XIX, era associada a pessoas promíscuas, incluindo heterossexuais com muitas mulheres.>