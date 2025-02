DETIDO

Rapper Oruam é preso no Rio de Janeiro

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram ele sendo colocado em viatura na orla da Barra da Tijuca

Larissa Almeida

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 16:18

Oruam foi detido na tarde desta quinta-feira (20) Crédito: Reprodução

O rapper Oruam foi preso na orla da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na tarde desta quinta-feira (20). >

De acordo com informações iniciais, ele foi detido e encaminhado a 16ª Delegacia de Polícia (DP Barra) por fazer uma manobra com o carro conhecida como "cavalo de pau".>

O rapper foi encaminhado para a 16ª DP (Barra), no Rio Crédito: Reprodução

Vídeos que circulam em redes sociais mostram Oruam sendo colocado em uma viatura por policiais. É possível ver que uma multidão se reúne em entorno da viatura e policiais usaram spray de pimenta para dispersar a aglomeração. >

Prenderam o Oruam KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/PhHC6C848X — Mita do Ódio (@LibertyMita) February 20, 2025

Multidão se aglomera ao redor da viatura durante a prisão Crédito: Reprodução

A assessoria de comunicação do músico afirmou, em nota, que ele foi encaminhado à delegacia após ter sido parado em uma blitz.>

Polêmicas

Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, nome de batismo do rapper, acumula polêmicas ao longo da sua carreira. A primeira delas é pelo fato de ser filho de um dos principais líderes do Comando Vermelho (CV), o traficante Marcinho VP. >

Em março do ano passado, Oruam subiu ao palco do Festival Loollapalooza usando uma camisa com a foto do pai e a palavra "Liberdade". Marcinho cumpre pena de 44 anos de prisão por tráfico de drogas e homicídios. >

O rapper também tem uma relação próxima com outro nome do tráfico do Rio de Janeiro, o traficante Elias Maluco, condenado pela morte do jornalista Tim Lopes. Oruam considera Elias como tio e tem uma tatuagem em homenagem a ele na barriga. >

No mês passado, o nome do músico foi envolvido em uma nova polêmica: o deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) afirmou que pretendia criar um projeto contra o financiamento público de shows que façam apologia ao crime organizado. Apelidado de “lei anti-Oruam”, o projeto foi pensado em referência ao rapper carioca, que frequentemente pede a liberdade do pai em suas apresentações e possui diversas letras comentando a criminalidade do Rio de Janeiro.>

O projeto foi protocolado na Câmara dos Deputados este mês e contou com 46 assinaturas. O texto, agora, aguarda despacho do presidente da Casa para começar a ser discutido e tramitar em comissões.>

Propostas semelhantes foram feitas no âmbito estadual e municipal no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Norte, Amazonas, Distrito Federal, Alagoas.>