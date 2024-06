SEM EXPLICAÇÃO

Oruam, filho de Marcinho VP, alega ter sido impedido de fazer show em Portugal

Começando as publicações no Instagram com um texto bíblico, Êxodo 20:12, rapper continuou falando que precisava desabafar sobre a relação com o pai, e detalhou as condições em que o pai vive no presídio de segurança máxima de Catanduvas (PR).