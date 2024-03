PRESO HÁ 20 ANOS

Rapper Oruam faz show em homenagem ao pai, Marcinho VP, líder do Comando Vermelho

Com uma camisa estampada com o rosto o pai ainda jovem, Oruam foi criticado nas redes sociais e, ao terminar o evento que aconteceu em São Paulo, desabafou nas redes sociais.

Apenas um grito de um filho com sdds do pai. pic.twitter.com/CqUG2ScmuF

Começando as publicações no Instagram com um texto bíblico, Êxodo 20:12, rapper continuou falando que precisava desabafar sobre a relação com o pai, e detalhou as condições em que o pai vive no presídio de segurança máxima de Catanduvas (PR).