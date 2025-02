LEI ANTI-ORUAM

'Virei pauta política' diz filho de líder do Comando Vermelho sobre projeto de lei que proíbe músicas com apologia ao crime

Oruam usou suas redes sociais para se posicionar

Nesta terça-feira (11), Oruam se pronunciou pela primeira vez sobre o projeto de lei protocolado pela vereadora Amanda Vettorazzo (União Brasil) em São Paulo. O nome do rapper carioca é usado na PL que visa impedir que artistas com letras relacionados ao crime organizado e ao consumo de drogas recebam verba pública para shows. >

Oruam é filho de Marcinho VP, líder do Comando Vermelho (CV), ressaltou em seu perfil do X, antigo Twitter, que os parlamentares encontraram a "oportunidade perfeita" para criminalizar o funk, quando um filho de traficante faz sucesso. "Virei pauta política, mas o que vocês não entendem é que a lei anti-Oruam não ataca só o Oruam, mas todos", escreveu.>

O projeto de lei protocolado na Câmara Municipal de São Paulo já chegou ao Congresso, com projetos apresentados pelo deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP) e pelo senador Cleitinho (Republicanos-MG). O projeto prevê que o poder público seja proibido de contratar shows de artistas que façam apologia ao crime e ao uso de drogas, sob pena de multa de 100% do valor do contrato.

