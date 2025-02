CARRO 'FRACO'

Chevrolet pode pagar indenização bilionária por unidades do Onix vendidos inadequados para uso; entenda

Modelo da primeira geração zerou etapa de teste de segurança

A General Motors, dona da Chevrolet, é alvo de ação do Ministério Público Federal (MPF) por conta de cerca de 1 milhão de unidades do Chevrolet Onix vendidas entre 2012 e 2018 - a primeira geração do veículo. O MPT pede a condenação por conta da nota zero obtida em 2017 pelo modelo no teste de impacto lateral do Latin NCAP. A empresa pode pagar indenização bilionária por danos morais por ter comercializado veículos "inadequados para uso". As informações são do AutoEsporte. >