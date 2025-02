BASTIDORES DA FOLIA

De Brown a Gil: tudo sobre os 34 anos da empresária Ivanna Soutto nos bastidores do Carnaval de Salvador

Ivanna contou como se tornou uma consolidada executiva de negócios artísticos do carnaval

Elis Freire

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 10:31

Ivanna Soutto Crédito: Divulgação

No ano em que o Axé Music celebra 40 anos, a executiva de negócios abriu sua relação com os bastidores do Carnaval de Salvador. Atuando há 34 anos como empresária na maior festa de rua do planeta, agora ela está gestando uma plataforma para sistematizar e compartilhar as tecnologias que fizeram do seu trabalho um case de excelência. >

De Brown a Bono Vox, dos DJS do Major Lazer ao Àttooxxá, de Brown à Gil, passando por Jorge Ben Jor, o trabalho de Ivanna Soutto esteve presente nos principais acontecimentos carnavalescos da Bahia como uma executiva de negócios entre a arte e grandes marcas. Ivanna foi ainda a primeira diretora do bloco Timbalada, onde permaneceu por cinco anos.>

“Conhecer bem o ecossistema produtivo, ter relações consolidadas, e fazer escolhas assertivas no processo de conectar as marcas aos artistas; simular cenários possíveis e criar soluções”, ressaltou Ivanna, ao ser perguntada sobre o que é ser uma executiva de negócios artísticos.>

Ivanna Soutto, Flora Gil, Brown e Luiz Caldas Crédito: Divulgação

Como tudo começou?

Ao revisitar os episódios marcantes de sua carreira, Ivanna contou suas lembranças mais íntimas da folia. Ainda era criança na primeira vez que viu um trio e decidiu que queria trabalhar com aquilo. Era o trio de Armandinho, Dodô e Osmar indo tomar a benção do Senhor do Bonfim em uma tradicional e religiosa passagem de som. Na juventude, sua paixão foliã cresceu junto à Luiz Caldas e a banda Acordes Verdes. O Camaleão, seu bloco de coração, foi também deu os primeiros passos para conhecer a engenharia por detrás da magia.>

Ao lado de Carlinhos Brown, foram 26 anos de Carnaval e parceria forte na construção do Bloco, do Trio Mr. Brown (atual Camarote Andante), Arrastão da Timbalada, Ensaios no Candyall Guetho Square, entre outros.>

A relação com Gilberto Gil também marca alguns capítulos fundamentais em sua trajetória. A empresária esteve na linha de frente da equipe que viabilizou a entrada do mestre na programação momesca com o inovador Trio Expresso 2222, que estreitou a relação de grandes nomes da MPB como Gal Costa, Lulu Santos, Milton Nascimento e Ney Matogrosso com o Carnaval de Salvador. Na sequência, ingressou na equipe do Camarote Expresso, liderado por Flora Gil, se aprimorando no relacionamento com as marcas e na direção artística tanto da Varanda Elétrica quanto dos espaços musicais.>

Plataforma digital

Com o objetivo de preservar os registros de sua contribuição na folia momesca, uma plataforma digital foi idealizada. O projeto é também uma resposta às práticas de invisibilização dos profissionais de bastidor nas narrativas oficiais sobre o Carnaval, além de uma solução tecnológica para inspirar e mobilizar mulheres produtoras que atuam no Carnaval.>