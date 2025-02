DE NOVO

Rapper Oruam é preso por abrigar foragido da Justiça em mansão

“Tudo o que eu falar para vocês não adianta de nada, já sou culpado", disse artista para imprensa

O rapper Oruam foi preso em flagrante nesta quarta-feira (26) após ser encontrado abrigando um foragido da Justiça em sua mansão no Joá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Durante uma operação, policiais localizaram Yuri Pereira Gonçalves, procurado por organização criminosa, junto com uma pistola 9 mm equipada com kit-rajada e munição. A prisão não tem relação com o episódio da semana passada, quando o artista foi detido por manobras perigosas na Barra da Tijuca. >