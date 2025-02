POLÊMICO

Oruam é solto após prisão por direção perigosa: 'Vou responder com música', diz rapper

Prisão do rapper ocorreu nesta quinta-feira (20), no Rio de Janeiro



20 de fevereiro de 2025

Com o que chamou de Álbum da Liberdade, o rapper Oruam, preso nesta quinta-feira (20) durante uma blitz no Rio de Janeiro, festejou a sua soltura, horas depois, publicando nas redes sociais fotos sobre a sua detenção pela polícia.>

Em preto e branco, as imagens mostram um protesto em que os participantes seguram cartazes pedindo "Solta o Oruam"; familiares e amigos com uma camisa em que se pode ler Liberdade, com o rosto do pai, Marcinho VP, estampado; e ainda fotos de Oruam dentro da viatura da polícia - em uma delas ele aparece exibindo o dedo do meio.>

Na postagem, ele escreve ainda: "Vou responder com música. Eu não aguento mais todo mundo falando de mim. Minha mente tá uma confusão". Ao lado do texto, uma das fotos do rapper dentro da viatura.>

De acordo com a 16ª Delegacia (Barra da Tijuca), o rapper foi encaminhado por policiais militares à delegacia na tarde desta quinta por fazer uma manobra com o carro conhecida como "cavalo de pau". Ainda conforme a polícia, foi arbitrada uma fiança. O valor não foi divulgado.>

Um dos principais nomes do trap nacional, Oruam, nome artístico de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, de 23 anos, é filho de um dos líderes do Comando Vermelho, o Marcinho VP, preso desde 1996. Os dois nunca conviveram fora da prisão, de onde o líder continua a comandar a facção.>

Com apenas 23 anos, Oruam é a principal voz dos hits que bombam entre a juventude atualmente, como a música ‘Oh Garota Quero Você Só Pra Mim”, e conta com mais de 13 milhões de ouvintes mensais no Spotify.>

Recentemente, o rapper teve o nome associado a um projeto de lei que proíbe ao poder público a contratação de shows de artistas que façam apologia ao crime e ao uso de drogas.>