FACÇÕES

Lei anti-Oruam: deputado quer proibir financiamento de shows com apologia ao crime

O projeto é ideia do deputado federal Kim Kataguiri (União-SP)

Filho de Marcinho VP, um dos líderes do Comando Vermelho (CV), o rapper Oruam terá uma lei para chamar de sua. Na segunda-feira (27), o deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) afirmou que pretende criar um projeto contra o financiamento público de shows que façam apologia ao crime organizado. Apelidado de “lei anti-Oruam”, o projeto é em referência ao artista carioca, que frequentemente pede a liberdade do pai em suas apresentações e possui diversas letras comentando a criminalidade do Rio de Janeiro. >