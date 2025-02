CRIME

Não é só o pai: veja quem já foi preso da família de Oruam

Rapper foi preso ontem no Rio de Janeiro

Carol Neves

Publicado em 21 de fevereiro de 2025 às 11:20

Oruam foi preso onem Crédito: Reprodução

O rapper Oruam foi preso em uma blitz no Rio de Janeiro, acusado de dar um "cavalo de pau" na rua enquanto dirigia. Ele foi liberado após pagar fiança de R$ 60 mil. >

O artista é filho do traficante Marcinho VP, líder do Comando Vermelho, e outras pessoas de sua família também já tiveram problema com a lei. Confira:>

Marcinho VP está preso desde 1996 Crédito: Reprodução/Record

O pai dele é o caso mais conhecido. Marcinho VP está preso desde 1996. Márcio dos Santos Nepomuceno é um notório traficante e um dos principais líderes da facção criminosa Comando Vermelho. Nascido em 12 de fevereiro de 1970, no Rio de Janeiro, ele iniciou sua trajetória criminosa ainda na adolescência, dedicando-se a assaltos e, posteriormente, ao tráfico de drogas. Ele acumula diversas condenações, totalizando mais de 50 anos de prisão.>

Atualmente, Marcinho VP cumpre pena na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Em 2007, foi condenado a 36 anos de prisão pelo assassinato e esquartejamento dos traficantes rivais André Luis dos Santos Jorge, conhecido como Dequinha, e Rubem Ferreira de Andrade, o Rubinho, ocorridos em outubro de 1996. Além disso, em 2018, foi punido por participar de um espancamento na mesma penitenciária, resultando na perda de um terço dos dias que poderiam ser usados para redução de pena.>

Oruam sempre defende a soltura do pai e chegou a causar polêmica ao se apresentar em um festival de música com uma camisa com a foto do traficante. Agora, anunciou um álbum que usa pessoas da família usando a mesma blusa. "Meu pai errou, mas está pagando pelos seus erros e com sobra. Só queria que pudesse cumprir uma pena digna e saísse de cabeça erguida", disse Oruam, em nota publicada em seu perfil no Instagram pouco após o show do Lollapalloza. >

Elias Maluco Crédito: Reprodução

O "tio" de consideração do rapper é Elias Maluco, comparsa de Marcinho VP e condenado pela morte do jornalista Tim Lopes, no Rio, em 2002. Em 25 de maio de 2005, ele foi condenado a 28 anos e seis meses de prisão pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e formação de quadrilha. A condenação foi resultado de uma investigação que apontou Elias como um dos responsáveis pela morte do jornalista, que havia sido atingido enquanto investigava o tráfico de drogas no Rio de Janeiro.>

Além dessa sentença, Elias Maluco também enfrentou outras acusações, incluindo uma condenação de 10 anos por lavagem de dinheiro. Durante seu tempo na prisão, cumpriu pena em diversas penitenciárias federais de segurança máxima, como as unidades de Catanduvas (PR), Porto Velho (RO) e Campo Grande (MS). No entanto, em 22 de setembro de 2020, o traficante foi encontrado morto em sua cela na Penitenciária Federal de Catanduvas, com sinais de enforcamento.>

Márcia Gama usa blusa com foto de Marcinho VP Crédito: Reprodução

A mãe de Oruam, Márcia Gama Nepomuceno, já foi presa em casa em Jacarepaguá, no Rio, acusada de lavagem de dinheiro, em 2010. Na mesma ocasião, a Justiça determinou prisão de três advogados de Marcinho VP, suspeitos de transmitir ordens do cliente de dentro da cadeia para criminosos na rua, dando início a uma série de ataques deixou quase 40 mortos no Rio. Márcia, esposa de Marcinho, também era suspeita de agir como "pombo correio" do traficante. >

Maria Auxiliadora, avó de Oruam, lançou livro sobre conversão Crédito: Reprodução

A avó, Maria Auxiliadora, já foi presa quatro vezes por motivos variados. Agora, se converteu e é evangélica e no ano passado lançou o livro "A Transformação de Maria – Jesus me Tirou das Trevas para a Luz", contando sua história. Nascida em Salvador em 1952, ela se mudou para o Rio pequena com a família. "Aceitei Jesus na prisão, em 1993, após ouvir uma notícia devastadora sobre uma chacina no Complexo do Alemão, que resultou na morte de muitos inocentes, inclusive meu filho. Naquele momento de dor e desespero, fiz um voto com Deus", contou ela em entrevista ao Terra na época do lançamento. >