ROSA OSTENTAÇÃO

Veja como foi o festão 'Barbiecore' de Paris Hilton ao completar 44 anos

Empresária americana celebrou a data aos lado dos dois filhos pequenos

Elis Freire

Publicado em 26 de fevereiro de 2025 às 16:49

Paris Hilton comemora 44 anos aos lados dos filhos Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Paris Hilton completou 44 anos no último dia 17, e nesta quarta (26) ela finalmente mostrou tudo sobre a festa com o tema “Barbiecore”. A empresária e DJ americana curtiu o momento ao lado dos filhos Phoenix, de 2 anos, e London, de 1, frutos de seu casamento com Carter Reum. "Me sentindo a mamãe mais sortuda ao celebrar meu aniversário com meus dois anjinhos. Phoenix e London, vocês são meus maiores presentes", escreveu ela nas redes sociais. >

Com muito rosa e ostentação, a celebração teve direito a look dos filhotes combinando, jogos eletrônicos, piscina de bolinhas e uma decoração caprichada, com muitos balões e bichos de pelúcia. Todos que foram na festa levaram para casa uma lembrancinha personalizada pensada pela própria Paris Hilton. >

O aniversário deste ano foi ainda mais do que especial para Paris, já que a famosa teve grandes prejuízos nos fortes incêndios que assolaram o estado da Califórnia, no mês passado. As chamas consumiram a casa de praia dela, avaliada em R$ 51 milhões.>

Veja como foi a festa:>

Relato emocionante

Na época, ela postou um vídeo mostrando os escombros de onde ficava sua casa de praia, totalmente destruída pelas chamas. Paris, que também é DJ, escreveu um texto emocionante sobre a perda. >

"Estou aqui no que costumava ser a nossa casa, e o coração partido é verdadeiramente indescritível. Quando vi a notícia pela primeira vez, fiquei completamente chocada e não consegui processá-la. Mas agora, estar aqui e ver com os meus próprios olhos, parece que o meu coração se despedaçou em milhões de pedaços", começou ela.>