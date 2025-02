REVELAÇÃO

Cantor afirma que seu sonho de vida é ficar com Maisa e curiosidade é encontrada

Nilo Froelich garantiu que gostaria de ficar com a famosa

Após a fala do cantor, os fãs dos dois artistas foram às redes sociais procurar pistas de um possível envolvimento entre os dois. E, então, algo curioso foi encontrado: os dois se seguem entre si no Instagram. Nilo tem 24 anos e Maisa 22 anos. >

Quem é Nilo Froelich?

Conhecido por ter sido jogador de futebol no Audax, Nilo é um cantor e MC nascido em São Paulo. Apaixonado por música, ele decidiu largar os campos e começar a carreira musical em 2020, quando começou a postar vídeos no TikTok interpretando canções de outros artistas, como Livinho e MC Niack.>

Nilo conta com mais de 900 mil seguidores no Instagram e além de músicas compartilha momentos com a família e amigos. Seus sucessos mais recentes são “Fui Mlk”, “Pode me Bloquear” e “Sorrisin de Puto”.>