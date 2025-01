PREJUÍZO ENORME

Incêndios em Los Angeles: saiba quais famosos de Hollywood foram afetados

As chamas obrigaram mais de 180.000 pessoas a evacuarem suas casas desde a última terça-feira (07)

Elis Freire

Publicado em 14 de janeiro de 2025 às 17:35

Incêndio atinge bairro das celebridades em Los Angeles Crédito: Reprodução

Os incêndios em Los Angeles, no oeste dos Estados Unidos, já provocaram 24 mortes, deixaram 16 pessoas desaparecidas e forçaram 180 mil a evacuarem suas casas desde a última terça (7). As chamas, inclusive, atingiram propriedades de diversas celebridades de Hollywood.

Fogos de artifício, queda de fios elétricos e possíveis incêndios criminosos são algumas das causas especuladas pelas autoridades, segundo informações da Associated Press.

Saiba quais são as celebridades afetadas pelos incêndios:

1) Mandy Moore

Mandy Moore Crédito: Reprodução

A atriz e cantora Mandy Moore, estrela da série This Is Us, perdeu sua casa para as chamas. Em uma publicação, revelou que conseguiu evacuar com sua família e pets momentos antes da tragédia. "Grata pela minha família e meus pets terem saído ontem à noite antes que fosse tarde demais

"Arrasada. Meu doce lar. Estou devastada por aqueles de nós que perderam tanto. Estou absolutamente entorpecida", disse Moore nas redes sociais.

Casa da atriz devastada Crédito: Reprodução / Redes Sociais

2) Leighton Meester

Leighton Meester Crédito: Reprodução

Leighton Meester perde casa em Los Angeles Crédito: Reprodução / Redes Sociais

3) Cary Elwes

Cary Elwes Crédito: Reprodução

Cary Elwes e sua família estão a salvo, mas também perderam completamente a casa onde moravam em LA para os incêndios florestais.

O ator usou as redes sociais para agradecer aos bombeiros e a todo mundo que tem ajudado as famílias devastadas. “Infelizmente, perdemos nossa casa, mas estamos gratos que sobrevivemos a esse fogo devastador”, declarou no Instagram.

Declaração de Cary Elwes Crédito: Reprodução / Redes Sociais

4) Paris Hilton

Paris Hilton Crédito: Reprodução

A atriz, cantora e empresária Paris Hilton teve sua mansão completamente destruída pelas chamas. Hilton compartilhou imagens dos destroços nas suas redes sociais. "Estou aqui no que costumava ser a nossa casa, e o coração partido é indescritível. Parece que o meu coração se despedaçou em milhões de pedaços," escreveu a celebridade.

Em trabalho voluntário em Los Angeles, Paris Hilton, 43 anos, contou nesta segunda (13) por meio do Instagram ter adotado uma cachorrinha vítima dos incêndios. Zuzu, nome do animal, estava em um abrigo provisório, depois que a sua antiga família perdeu tudo durante os incêndios florestais que têm acontecido em diversas regiões da cidade.

5) James Woods

James Woods Crédito: Reprodução

O ator James Woods foi uma das centenas de pessoas que foram obrigadas a evacuar suas casas por conta dos incêndios na cidade, localizada no oeste dos Estados Unidos. O famoso publicou nas redes sociais que sua casa no Pacific Palisades — um dos bairros mais afetados pelas chamadas — sobreviveu à passagem do fogo.

"Um milagre aconteceu", Woods escreveu no X (antigo Twitter)."Conseguimos chegar à nossa propriedade e nossa casa, que nos disseram que havia desaparecido para sempre, ainda está de pé”, completou o ator, aliviado.

6) Billy Crystal

Billy Crystal Crédito: Reprodução

O escritor Billy Crystal e sua esposa, Janice, escreveram uma carta conjunta confirmando que também tiveram sua casa de quase cinco décadas destruída pelo fogo.

“Palavras não podem descrever a enormidade da devastação que estamos testemunhando e vivenciando. Janice e eu moramos em nossa casa desde 1979. Criamos nossos filhos e netos aqui. Cada centímetro da nossa casa estava cheio de amor. Lindas memórias que não podem ser tiradas. Estamos com o coração partido, é claro, mas com o amor de nossos filhos e amigos, superaremos isso. Oramos pela segurança dos bombeiros e socorristas. Pacific Palisades é uma comunidade resiliente de pessoas incríveis e sabemos que com o tempo ela se levantará novamente. É o nosso lar”, relataram após a tragédia.

7) Tom Hanks

O ator Tom Hanks Crédito: reprodução Instagram

Já a mansão de Tom Hanks no Pacific Palisades evitou por pouco ser atingida pelo incêndio que tem causado estragos em Los Angeles (EUA). Segundo o Daily Mail informou, nesta sexta-feira (10), o vizinho mais próximo do astro teve a casa completamente destruída, e não havia destroços visíveis no telhado de Hanks ou no quintal, mas era possível ver a fumaça no entorno.

Tom Hanks e Rita Wilson compraram em 2010 a mansão no bairro atingido pelas chamas.