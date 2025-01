EM CHAMAS

Mansões de famosos são atingidas por incêndios que devastam Los Angeles; veja vídeo

Fogo no bairro das celebridades foi agravado por fortes ventos e já é um dos mais intensos já registrados na região

A região de Los Angeles, nos Estados Unidos, enfrenta incêndios de grandes proporções desde terça-feira (7) . Alimentadas por fortes ventos, as chamas já devastaram milhares de hectares, deixaram cinco mortos e forçaram a evacuação de 130 mil moradores, entre eles celebridades e artistas de renome do cinema.

A mansão da atriz Anna Faris, localizada no bairro de Pacific Palisades, em Los Angeles, foi completamente destruída pelas chamas. Comprada em 2019 por US$ 5 milhões, cerca de R$ 30,6 milhões, a casa de 1.219m² havia sido adquirida após o divórcio da atriz com Chris Pratt, astro de “Jurassic World” e “Guardiões da Galáxia”.

De acordo com o Daily Mail, não havia veículos na garagem ou próximos à casa no momento do incêndio, o que sugere que a propriedade foi evacuada antes de ser atingida pelas chamas. Da residência moderna, equipada com energia solar, sistema de filtragem de ar e reciclagem de água, restaram apenas cinzas e parte da estrutura.