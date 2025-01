PREMIAÇÃO

Anúncio dos indicados ao Oscar 2025 é adiado para 19 de janeiro devido aos incêndios em Los Angeles

Tragédia no sul da Califórnia altera calendário da premiação e impacta eventos de Hollywood

H Heider Sacramento

Publicado em 9 de janeiro de 2025 às 08:55

Oscar 2025 Crédito: The Academy Awards

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas adiou o anúncio dos indicados ao Oscar 2025 para o dia 19 de janeiro. A decisão foi tomada em razão dos incêndios de grandes proporções que atingem a região de Los Angeles, nos Estados Unidos, obrigando mais de 30 mil pessoas a deixarem suas casas, incluindo celebridades como Ben Affleck e James Woods.

O período de votação para a escolha dos indicados, que teve início na quarta-feira (8), foi prorrogado por mais dois dias e se encerrará no dia 14. Originalmente, o anúncio estava previsto para o dia 17. Apesar do adiamento, a cerimônia do Oscar segue programada para 2 de março.

Em um comunicado enviado aos mais de 10 mil membros da Academia, o presidente-executivo Bill Kramer expressou solidariedade às vítimas. “Queremos oferecer nossas mais profundas condolências para aqueles que foram impactados pelos incêndios devastadores no sul da Califórnia. Muitos de nossos membros e colegas de indústria vivem e trabalham na região de Los Angeles, e estamos pensando em vocês”, escreveu.

Impacto em Hollywood

Além do Oscar, outros eventos importantes de Hollywood também foram afetados pelos incêndios. O Critics Choice Awards foi cancelado, assim como os lançamentos de filmes como The Last Showgirl, Lobisomem e Better Man - A História de Robbie Williams. O jantar de premiação do American Film Institute também foi adiado.

Em resposta à tragédia, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, decretou estado de desastre de grandes proporções na região e enviou cinco aviões-tanque para ajudar no combate às chamas. Até o momento, cerca de 1.900 imóveis, incluindo casas, empresas e escolas, foram destruídos. Mais de 130 mil pessoas foram orientadas a evacuar, e aproximadamente 400 mil residências estão sem energia elétrica.

