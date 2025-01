CINEMA

Casa de “Ainda Estou Aqui” está à venda por R$ 14 milhões

Imóvel serviu de cenário para o longa sobre a ditadura militar e impressionou até os proprietários pela semelhança com a residência original

Parte das adaptações envolveu mudanças no piso e na decoração, para que o ambiente perdesse características contemporâneas e remetesse à época retratada no longa. O diretor Walter Salles, que iniciou a pré-produção há sete anos, buscava uma residência próxima ao mar e que fosse semelhante às descrições da família.

O imóvel, que conta com quatro suítes, piscina e até elevador, foi escolhido como set de filmagem por sua semelhança com a casa original da família Paiva. Nalu Paiva, filha de Eunice e Rubens, chegou a desenhar com lápis colorido os cômodos da residência verdadeira, e a casa localizada no bairro da Urca, no Rio de Janeiro, reproduziu com precisão esses detalhes.