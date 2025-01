LITERATURA

Bahia vai distribuir livro ‘Ainda Estou Aqui’ nas escolas

Governador parabenizou Fernanda Torres por vitória no Globo de Ouro e disse que livro e filme devem ser usados em debates

O livro Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva, será comprado para as escolas públicas do estado da Bahia. O anúncio da novidade foi feito pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) na segunda-feira (6), durante um evento sobre a educação estadual. Ele disse que espera que o livro e também o filme de mesmo nome, de Walter Salles, sejam usados em debates com alunos do terceiro ano.