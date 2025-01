HERDEIRO DO ITAÚ

Diretor de ‘Ainda Estou Aqui’ é o 3º cineasta mais rico do mundo

Salles fica atrás apenas de Steven Spielberg e George Lucas

Alô Alô Bahia

Publicado em 7 de janeiro de 2025 às 19:13

Walter Salles ao lado de Fernanda Torres e Selton Melo Crédito: Reprodução

Walter Moreira Salles, 68 anos, diretor do filme Ainda Estou Aqui, é o 3º cineasta mais rico do mundo. A fortuna do brasileiro é de US$ 4,2 bilhões (R$ 25,5 bilhões, na cotação de 7 de janeiro), segundo dados da revista americana Forbes.

Na seleção de cineastas mais ricos do mundo, Salles fica atrás apenas de Steven Spielberg (1º lugar) e George Lucas (2º lugar), criador do universo Star Wars. No ranking, ambos somam fortunas de US$ 5,3 bilhões (R$ 32,2 bilhões no câmbio atual).

Origem da riqueza

Parte de seu patrimônio grandioso é pelo fato de Walter Salles ser um dos filhos do banqueiro Walther Moreira Salles, fundador do Unibanco, que posteriormente foi comprado pelo Itaú. Walter e seus três irmãos –Fernando, João, Pedro– são grandes acionistas do banco, que é um dos principais do País.