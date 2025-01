AJUDA ÀS VÍTIMAS

Fundação de Beyoncé anuncia doação de R$ 15 milhões para vítimas dos incêndios em LA

Famílias sofreram perdas devido aos incêndios florestais que atingiram Los Angeles desde a última terça (7)

De acordo com a Variety, os incêndios, alimentados pelos fortes ventos de Santa Ana, já destruíram milhares de estruturas, incluindo residências, empresas e veículos. Até o momento, 11 mortes foram confirmadas, mas as autoridades acreditam que o número pode aumentar com o avanço das buscas.