Ana Maria detona atitude de Diogo em discussão com Aline: 'Você estudou psicologia, não foi?'

A apresentadora conversou com o ator, eliminado no último paredão, no Mais Você desta quarta (26)

Publicado em 26 de fevereiro de 2025 às 15:25

Na manhã desta quarta-feira (26), Ana Maria Braga recebeu Diogo Almeida, último eliminado do BBB 25, no “Mais Você”. O ator da Globo, que saiu do programa nesta terça (25) com pouco mais de 43% dos votos, conversou com a loira sobre sua trajetória no programa e levou alguns puxões de orelha. >

Após risadas e momentos descontraídos do bate-papo, a apresentadora resolveu deixar claro o que achou das atitudes de Diogo na casa mais vigiada do Brasil, principalmente em relação a baiana Aline, com quem mantinha um relacionamento. O momento em que Diogo deixou Aline ir para o Paredão, durante uma dinâmica com Gracyanne, Giovanna e Vilma foi exibido.>

"Acho que o bicho pegou a partir daí porque você com aquela relação tão bonita e tão recente, entre vocês dois, dava para livrar, né, ali naquele momento se você tivesse pensado. O que aconteceu ali?", questionou Ana Maria.>

"Fiz a escolha errada. Falei que não ia votar na Vitória por conta do histórico que a gente tinha", respondeu Diogo. "Depois fiquei tentando me explicar, me justificar, mas confesso que foi, realmente, a escolha errada e pedi desculpas", respondeu ele.>

A apresentadora, então, deu um conselho sobre a situação, fortemente criticada dentro do reality pelos brothers e sisters. "Pois é, nesse jogo, um erro desse, você podia ter colocado ela fora lá no começo. Quando a gente tem um sentimento com alguém, a gente protege esse alguém", comentou Ana Maria. “Acho que isso pesou bem feio aqui", garantiu a loira.>

Discussão da lentilha com Aline

Ana Maria ainda detonou a postura de Diego em discussão com Aline, que começou em um desentendimento sobre lentilhas durante o almoço. Durante a briga, os dois se interrompiam e pediam para o outro falar.>

"Gente, me explica uma coisa, como que faz se a gente não escuta… Você estudou psicologia, não foi? Se a gente não escuta o outro falar, como vai responder? Explica para mim essa confusão", disse Ana Maria. >

"Eu sou psicólogo também. Pois é, eu geralmente escuto muito. Ali dentro é um jogo, quando a Aline falou sobre a lentilha, eu expliquei na cozinha o que era", justificou Diogo, em conversa ao vivo para todo o Brasil. >

Ana Maria manteve sua opinião firme. "Quando tem uma discussão você escuta o outro para poder ter uma conversa. Falar junto é uma coisa maluca, ou não deixar o outro falar", concluiu.>

