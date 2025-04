SAÚDE

Gripe ou bronquiolite? Como identificar e proteger seu bebê das doenças respiratórias

A alergologista do Instituto Bahiano de Imunoterapia (IBIS), Leila Borges, dá dicas; confira

Millena Marques

Publicado em 25 de abril de 2025 às 11:04

A bronquiolite é uma doença comum entre os bebês Crédito: Imagem: Nastyaofly | Shutterstock

O outono é marcado pela transição para temperaturas mais baixas e maior amplitude térmica diária e, por isso, cria o cenário perfeito para a proliferação de vírus respiratórios, especialmente os Vírus Sincicial Respiratório (VSR), Influenza e Rinovírus. Com a chegada da nova estação, especialistas alertam para o aumento significativo de casos de doenças respiratórias em bebês e crianças pequenas. >

"O clima mais seco compromete as defesas naturais das vias aéreas, como o muco e os cílios que normalmente barram patógenos", explica a alergologista do Instituto Bahiano de Imunoterapia (IBIS), Leila Borges. "Além disso, as pessoas tendem a permanecer mais em ambientes fechados, o que favorece a transmissão viral", complementa.>

De acordo com a profissional, o outono oferece um risco maior para o desenvolvimento de doenças respiratórias em bebês. Com sistema imunológico imaturo e vias aéreas naturalmente mais estreitas, os lactentes são particularmente vulneráveis a quadros graves de infecções respiratórias. Mas, afinal, como diferenciar uma simples gripe de uma bronquiolite potencialmente mais séria?>

A gripe, causada pelo vírus Influenza, geralmente se manifesta com febre alta, tosse, dores no corpo, dor de garganta, dor de cabeça e mal-estar generalizado. Já a bronquiolite é um quadro inflamatório das vias aéreas inferiores, geralmente causada por vírus, sendo o VSR o mais comum. Os sintomas incluem tosse, chiado no peito, dificuldade para respirar, recusa alimentar e/ou irritabilidade. “Em casos mais graves, pode haver queda de saturação de oxigênio, sonolência excessiva e até pausas respiratórias”, alerta a médica.>

O VSR tem ganhado destaque nas discussões médicas por ser a principal causa de bronquiolite em lactentes, com potencial para evoluir com gravidade. "Bebês prematuros, com menos de seis meses, ou aqueles com cardiopatias, doenças neuromusculares ou pulmonares crônicas têm maior risco de internação e até óbito", afirma a médica Leila. Estudos recentes também associam o VSR a um maior risco de sibilância persistente e asma no futuro.>

Diferentemente dos adultos, os bebês podem não apresentar os sintomas típicos da gripe. Em vez disso, manifestam irritabilidade, recusa alimentar e prostração. "O sistema imune imaturo agrava o quadro, tornando-os mais suscetíveis a complicações como pneumonia, otite, desidratação e até Síndrome Respiratória Aguda Grave", complementa a alergologista.>

Medidas preventivas

Para proteger os pequenos dessas ameaças respiratórias é recomendado uma série de medidas preventivas. O aleitamento materno continua sendo uma das principais defesas, fornecendo anticorpos maternos que ajudam a proteger o bebê. Manter o cartão vacinal atualizado, incluindo a vacina contra Influenza, é fundamental.>

Uma novidade importante no combate ao VSR é a recente aprovação pela Anvisa de uma vacina materna. Comercializada como Abrysvo (Pfizer), ela é indicada para gestantes entre 32 e 36 semanas de gestação. "Esta imunização protege o bebê por meio da transferência de anticorpos via placenta, reduzindo significativamente os casos graves de VSR nos primeiros seis meses de vida", explica.>

Outras medidas preventivas incluem evitar aglomerações e locais fechados, lavar frequentemente as mãos, manter ambientes bem ventilados e evitar o contato com pessoas gripadas. O uso de máscara por cuidadores que apresentem sintomas respiratórios também é recomendado para reduzir a transmissão.>

Medicamentos

Antitérmicos como paracetamol e dipirona, quando prescritos por médicos, podem aliviar a febre. A solução salina nasal ajuda a desobstruir as vias aéreas. No entanto, antibióticos só devem ser utilizados em caso de infecção bacteriana confirmada. Medicamentos como antitussígenos, descongestionantes orais e corticoides sem indicação devem ser evitados.>

A nebulização, frequentemente utilizada por pais ansiosos por aliviar os sintomas, nem sempre é benéfica. "Em casos de bronquiolite viral pura, o uso indiscriminado de broncodilatadores ou corticoides não traz benefícios comprovados e pode até piorar o quadro", adverte a médica.>

Sinais de alerta